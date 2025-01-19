شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الزيارة لقاعات العرض بالمتحف المصرى الكبير وموعد تطبيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ، هيئة المتحف المصري الكبير، مع بداية شهر فبراير المقبل، فى تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والمناطق التي تشهد تشغيلاً تجريبياً بالمتحف، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف في جلسته الأخيرة وفي ضوء استمرار التشغيل التجريبي الحالي بالمتحف.

وستكون هذه المواعيد صيفاً وشتاءً طوال أيام الإسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، وستكون حتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهر رمضان المبارك.

وسيشهد فتحاً مسائياً يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي سياق متصل، سيقوم المتحف أيضاً بالبدء في تنفيذ قائمة الاعفاءات والتخفيضات المختلفة في تذاكر دخول المتحف التي اعتمدها مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة.

جدير بالذكر أن هذه القرارات كان قد تم مناقشتها والموافقة عليها خلال الجلسة الأخيرة لمجلس إدارة هيئة المتحف المصرى الكبير الذى ترأسه شريف فتحى وزير السياحة والآثار منذ أيام ويعد أول اجتماع للمجلس بعد تعيين الدكتور أحمد غنيم كأول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف.