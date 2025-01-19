شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت .. سبيكة وزن 1 جرام في مصر بكام النهارده والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر السبيكة الذهب في مصر وزن 1 جرام إلى مستويات 4500 جنيه في مصر، وشهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 في مصر، تراجعًا بحوالي 20 جنيها في جميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4286 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيه

التوقعات حالياً في الأسواق تشير أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في يناير الجاري، وقد تصل إجمالي عمليات خفض الفائدة هذا العام إلى مرتين بداية من شهر يونيو القادم.

أيضاً تترقب الأسواق تولي الإدارة الأمريكية الجديدة زمام الأمور بداية من يوم الاثنين القادم، وسط توقعات أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يبدأ في فرض تعريفات جمركية جديدة كما صرح من قبل، وهو الأمر الذي قد يدعم التضخم ويجبر البنك الفيدرالي على التوقف عن خفض الفائدة.