بدون سكر أو دهون.. طريقة عمل كيكة شوكولاتة للدايت عالية البروتين

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يشتهي العديد من الأشخاص الذين يعانون من زيادة السكر في الدم، أو ارتفاع الكوليسترول، وزيادة دهون الجسم، تناول الحلويات، التي تترك آثارًا خطيرة على صحتهم، وتعد الكيكة المصنوعة من دقيق القمح الكامل أو الشوفان أو اللوز، أحد أهم الاختيارات لبدائل الحلويات، إذ تحتوي على كربوهيدرات معقدة؛ مما يوفر طاقة تدوم لفترة أطول خلال اليوم، كما أنها غنية بالألياف وتزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول.

وكيكة الشوكولاتة الصحية، بديل صحي للحلويات بسبب استخدام العسل أو التمر كمحليات بدلاً من السكر المكرر، مع البروتين الضروري لبناء العضلات والحفاظ عليها، من خلال الزبادي اليوناني، كما إنها غنية بالشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو الخام، لذا تحتوي على مضادات أكسدة ما يعزز المزاج وتحسن التركيز، فهي كيكة غنية بالفيتامينات والمعادن، وسهلة التحضير.

كيكة شوكولاتة مناسبة للدايت

وفي السطور التالية، إليكِ وصفة كيكة الشوكولاتة المناسبة للدايت، تحتوي على مكونات صحية وقليلة السعرات الحرارية، وفقًا للموقع الهني boldsky.

مكونات عمل كيكة شوكولاتة للدايت:

كوب دقيق الشوفان (يُفضل طحن الشوفان للحصول على دقيق ناعم).

نصف كوب كاكاو خام (غير محلى).

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

رشة ملح.

3 بيضات.

نصف كوب زبادي يوناني (خالي الدسم).

ربع كوب عسل نحل(حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب حليب قليل الدسدم.

ربع كوب شوكولاتة داكنة مبشورة (اختياري).

طريقة عمل كيكة شوكولاتة للدايت:

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية، وادهني قالب الكيك بالقليل من الزيت النباتي الصحي أو استخدمي ورق الزبدة.

في وعاء، اخلطي المكونات الجافة: دقيق الشوفان، الكاكاو، البيكنج باودر، بيكربونات الصوديوم، والملح.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع الزبادي والعسل والفانيليا حتى يمتزج الخليط جيدًا.

أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة بالتدريج، مع الاستمرار في التقليب حتى يتجانس الخليط.

أضيفي الحليب تدريجيًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

اسكبي الخليط في القالب، وزيني الوجه بالشوكولاتة الداكنة المبشورة إذا رغبتِ.

أدخلي القالب إلى الفرن واخبزي الكيكة لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تنضج

(يمكنك اختبارها باستخدام عود خشبي).

نصائح لتحضير كيكة مناسبة للدايت:

استخدم دقيق الشوفان أو اللوز، أو البدائل الصحية للدقيق الأبيض.

اختر بدائل طبيعية للتحلية.

استبدل الزبدة بالزبادي اليوناني لزيادة البروتين.

أضف الفواكه الطازجة أو المجففة أو المكسرات النيئة وغير مملحة.