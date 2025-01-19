الامارات | إطلالة وادعة.. في بلد «أجمل شتاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إطلالة وادعة من فوق إحدى قمم الإمارات الشامخة، حيث الوعول الجبلية (النوبية) تتجوّل بأمان في بيئتها الطبيعية، وتتجوّل على ارتفاع أكثر من 1500 متر، وذلك في جبل المبرح بإمارة رأس الخيمة، الذي يُعد بمثابة محمية لتلك الحيوانات، وتأتي ضمن جهود الإمارات في الحفاظ على التنوّع البيولوجي والفطري في الدولة.

وتُعد هذه البقعة الجميلة مقصداً للباحثين عن استراحة هدوء بين الطبيعة الجبلية، والاستمتاع بمشاهد خلابة، تكشف بعض ما تمتلكه دولتنا من بيئات متنوّعة آسرة، ترضي أذواق الجميع، وتشعرهم بالسعادة ببلد «أجمل شتاء في العالم».