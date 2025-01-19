الامارات | كمنيتس تحتفل باختيارها عاصمة للثقافة الأوروبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدينة كمنيتس الألمانية أمس، باختيارها عاصمة للثقافة الأوروبية 2025 بإقامة عرض ضخم في نصب ماركس التذكاري.

وتتقاسم كمنيتس اللقب مع مدينة نوفا جوريكا السلوفينية.

وستقدّم المدينة الألمانية أكثر من 200 مشروع وأكثر من 1000 فعالية على مدار العام.

وشارك الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير في الحفل الافتتاحي الذي نظمته المدينة، التي تقع شرق ألمانيا بحضور 700 ضيف في دار الأوبرا.

ونظم العرض في نصب ماركس التذكاري، وأحياه موسيقيون مثل بوزه وفريتسر كالبرنر وباولا كارولينا.

وهذه هي المرة الأولى منذ 15 عاماً التي يتم فيها اختيار مدينة ألمانية عاصمة للثقافة الأوروبية.

وأصبحت كمنيتس بذلك رابع عاصمة بعد برلين الغربية (1988)، وفايمار (1999)، وإيسن (2010).