النجمات في حفل Joy Awards 2025 يتألقن بأجمل تسريحات الشعر الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - في حضور عدد كبير جداً من النجوم والنجمات من العالم العربي والعالم، احتضنت مدينة الرياض السعودية حفل Joy Awards 2025 بدورته الخامسة، حيث تألقت النجمات على السجادة الخزامية بأجمل الإطلالات من أبرز دور الأزياء العالمية إلى جانب صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي لفتت الأنظار بنعومتها وجاذبيتها.

من جهة تسريحات الشعر، سيطرت البساطة والنعومة على تسريحات شعر النجمات في حفل Joy Awards 2025، حيث تنوعت بين تسريحة الكعكة المرفوعة، وتسريحة ذيل الحصان، وتسريحة الشعر المبلل إلى جانب الشعر الويفي والمالس بحسب اختيار كل نجمة مع مكياجها وإطلالتها.

نرصد لك من "الخليج 365" أجمل تسريحات شعر النجمات على سجادة حفل Joy Awards 2025 بدورته الخامسة.

فرح الصراف بتسريحة الشعر المبلل القصير

فرح الصراف في حفل joy awards 2025 - الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

النجمة فرح الصراف تألقت في حفل Joy Awards 2025 بإطلالة سوداء اللون تميزت بالشق الجانبي، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر المبلل بقصة الشعر القصير أو البيكسي، حيث تم تسريح الشعر المبلل بالكامل إلى الخلف مع الغرة لإبراز جمال وملامح الوجه، والمكياج الراقي الذي اعتمدته.

ريهام حجاج بتسريحة الكعكة العالية

ريهام حجاج في حفل joy awards 2025 - الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

النجمة ريهام حجاج وصلت حفل Joy Awards 2025 بإطلالة باللونين الأبيض والأسود، نسقت معها تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب الوجه، مما أبرز جمال مكياجها ووجهها الدائري.

هيا عبد السلام بتسريحة الويفي

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

النجمة هيا عبد السلام تألقت في حفل Joy Awards 2025 بإطلالة القفطان المغربي، ونسقت معها مكياجاً ناعماً إلى جانب تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع فرق الغرة النصفي؛ مما أضفى حيوية وشباباً لتسريحة شعرها.

قبيل انطلاقه... شاهدي مكياج وتسريحات شعر نجمات الغولدن غلوب بدورته السابقة

ريتا حرب بتسريحة الغرة القصيرة

ريتا حرب في حفل joy awards 2025 - الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

النجمة ريتا حرب لفتت الأنظار على سجادة حفل Joy Awards 2025 بإطلالتها السوداء البراقة، واختارت معها تسريحة الشعر المالس الستريت المنسدل على الأكتاف مع الغرة القصيرة التي غمرت الجبين بالكامل؛ مما زاد من نعومة إطلالتها الجمالية.

رزان جمال بتسريحة الكعكة المنخفضة

رزان جمال في حفل joy awards 2025 - الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

النجمة رزان جمال تألقت في حفل Joy Awards 2025 بإطلالة سوداء طويلة ومخملية، نسقت معها تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بالفرق الوسطي للغرة، مما أبرز مكياجها الناعم والخفيف بأسلوب عصري وشبابي.

نيللي كريم بتسريحة الشينيون

نيللي كريم في حفل joy awards 2025 - الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

النجمة المصرية نيللي كريم لفتت الأنظار في حفل Joy Awards 2025 بإطلالتها الحمراء اللون التي نسقت معها تسريحة الشينيون بالضفيرة الملفوفة في وسط الرأس مع الغرة المصقولة؛ مما أبرز مكياجها الوردي الناعم.

رانيا يوسف بتسريحة الشعر الكاريه الويفي

رانيا يوسف في حفل joy awards 2025 - الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

النجمة رانيا يوسف أطلت على السجادة البنفسجية لحفل Joy Awards 2025 بفستان أصفر اللون، اختارت معه تسريحة الشعر الكاريه القصير الريترو مع الغرة الجانبية المرتفعة، حيث تخلت عن شعرها الطويل وبدت أكثر شباباً.

أصالة نصري بتسريحة الشعر المموج الأطراف

أصالة نصري في حفل joy awards 2025 - الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

وكان حضور النجمة أصالة نصري ملفتاً في حفل Joy Awards 2025 حيث اختارت فستاناً برغندياً من قماش المخمل، واختارت معه تسريحة الشعر المالس المموج عند الأطراف مع الغرة الوسطية المصقولة، والأكسسوار الفضي على جانب الشعر.

شاهدي تسريحات شعر مميزة تألقت بها النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

رنين مطر بتسريحة ذيل الحصان المرتفعة

View this post on Instagram A post shared by Ranine Matar رنين مطر (@raninematar)

النجمة رنين مطر اعتمدت في حفل Joy Awards 2025 إطلالة سوداء وفضية اللون نسقت معها تسريحة ذيل الحصان المرتفعة مع الغرة الجانبية، حيث بدت تسريحتها شبيهة لتسريحات نجمات الزمن الجميل، وقد أبرزتها بمكياجها الكلاسيكي الراقي.

سارة أبي كنعان بتسريحة ذيل الحصان المنخفضة

سارة أبي كنعان في حفل joy awards 2025 - الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

النجمة سارة أبي كنعان تألقت بإطلالة سوداء اللون في حفل Joy Awards 2025 اختارت معها تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة النصفية القصيرة، والشعر الويفي المنسدل مع ذيل الحصان، وبدت في كامل نعومتها.

نادين نجيم بتسريحة الرفعة العشوائية

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

النجمة نادين نجيم تألقت في حفل Joy Awards 2025 بإطلالة سوداء اللون مع تسريحة الرفعة العشوائية الناعمة والعالية، والفرق الوسطي للغرة المنسدلة على جانبي الوجه؛ مما أعطى طابعاً نابضاً للحياة لإطلالتها الجمالية.