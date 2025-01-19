شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: دور التحالف الوطنى فى غزة يعكس التزام مصر التاريخى بدعم الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يواصل تأكيده على الساحة الدولية في ظل الظروف الراهنة، حيث تواصل مصر تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تستهدف تخفيف المعاناة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل، موضحًا أن دور التحالف الوطني في غزة يعكس التزام مصر التاريخي بجانب الأشقاء.



وأضاف النائب سيد سمير، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يلعب دورًا محوريًا في تنظيم حملات الإغاثة والتضامن مع غزة، كما يساهم في حشد الموارد والتعاون لدعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بإعلان التحالف عن الاستعداد لإطلاق القافلة التاسعة للمساعدات الإنسانية يُعد إنجازًا يُضاف لسجل التحالف المشرّف في دعم غزة، حيث إن القافلة تشمل أطنانًا من المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى تجهيزات إغاثية لتلبية احتياجات الأسر المتضررة في القطاع.

وأوضح أن تحركات القيادة المصرية على الصعيد الدبلوماسي والإنساني تمثل نموذجًا حيًا لالتزام مصر بحقوق الإنسان في إطار سعيها المستمر لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، وهذه المواقف تعكس تاريخ مصر الطويل في دعم حقوق الفلسطينيين، وهو موقف لا يقتصر على الكلام بل يمتد إلى الأفعال على أرض الواقع.