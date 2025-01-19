شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الأخيرة لوالد ياسمين عبد العزيز قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الصورة الأخيرة لوالدهما، قبل أسبوعين في أحد الأضرحة، حيث نشر وائل عبر حسابه الصورة وكتب عليها: "آخر صوره ليه من أسبوعين يا رب الصبر من عندك ربنا يرحمك ويغفر لك يا أبويا".

وكانت ياسمين عبر حسابها قد نشرت عدد من الصور النادرة التي جمعتها بوالدها وهي طفلة وصور وهو في شبابه.

وأعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز على صفحة فيس بوك، إلغاء عزاء والدها الذى كان من المقرر يوم الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والاكتفاء بتلقى العزاء في المقابر، حيث تقام مراسم تشييع الجنازة اليوم بمسجد المشير بعد صلاة الظهر.

وأعلنت ياسمين عبد العزيز خبر الوفاة، من خلال حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".



بوست الفنان وائل عبد العزيز

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز تستعد لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين.

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى مالوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين أخرجهما مصطفى فكرى.