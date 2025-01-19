نسرين طافش تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل إطلالتها في حفل Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - تألقت الفنانةعلى السجادة الخزامية لحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، حيث خطفت أنظار جميع المتواجدين بجمالها وأناقتها.فريق الفيديو:إعداد الفيديو: معتز الشافعيتصوير: يوسف بوهوشأعده للنشر: مي عليكشفت الفنانةلـ "الخليج 365" عن تفاصيل إطلالتها بحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، حيث أطلت نسرين بفستان أسود ضيق طويل مزود بأكمام منسدلة من على الكتفين مزينة بكشاكش باللون الوردي من تصميم فؤاد سركيس.وأكملت أناقتها بتسريحة شعر مميزة، حيث اعتمدت الكعكة العالية مع غرة على الجانبين بأنامل الهاير ستايلست أماني، وارتدت مجوهرات فاخرة من دار معوض، كما أطلت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها من توقيع عهود.

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نسرين طافش تتألق في "الدشاش"

أبطال فيلم الدشاش

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تشارك الفنانةالنجمفي فيلم "الدشاش"، حيث تجسد دور زوجةوهي سيدة مجتمع ولكن علاقتهما ليست على ما يرام، في حين تظهر زينة في دور البنت الشعبية البسيطة التي تتخرج من الجامعة ولكنها تكافح مع والدتها ويقع في حبها محمد سعد، فيما يظهر باسم سمرة الذي يتاجر في الممنوعات ويدخل في عداوة مع محمد سعد، أما نسرين أمين فتلعب دور راقصة في الملهى الليلى الذي يتردد عليه محمد سعد طوال الوقت.يُشارك في بطولة فيلم الدشاش، بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة،، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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