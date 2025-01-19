مفاجأة رامز جلال في حفل Joy awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 04:19 صباحاً - قدم الفنان رامز جلال مفاجأة لكل الحضور بحفل جوائز صناع الترفيه Joy awards 2025، في دورته الخامسة، بالموسم الرياض.

ظهر رامز جلال على المسرح متخفيا لتقديم جائزة أفضل الفنان المفضل فئة الموسيقى، وظهر بشعر وذقن بيضاء، ويرتدي ملابس هندي، وقدمه وسام بريدي باسم الموسيقار كومار شوكت خان، وغنى بالفعل أغنية طويلة، وبعدها خلع الذقن والشعر ليكشف عن وجهه وسط دهشة الحضور.

حضور حفل joy awards

تعرفوا إلى كيفية متابعة حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025

وحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards كلُ من محمد عبده، عبدالله الرويشد، عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى وزوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.وتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال، سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، الممثل والمؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر، رشا مهدي، نجلاء بدر، طارق الابياري، كاريس بشار والعديد من النجوم.جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

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