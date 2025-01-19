شكرا لقرائتكم خبر عن تزوير خطير.. وثائق مزيفة لتهريب أجهزة اتصالات لصالح الحوثيين عبر "الندى" والفاو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �م الكشف عن مخطط خطير لتزوير وثائق بهدف تهريب شحنة أجهزة اتصالات لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بعد فشل محاولات نقلها من جيبوتي. العملية اعتمدت على استخدام اسم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) كغطاء لتمرير الشحنة. وأفادت مصادر موثوقة أن شركة "الندى للتخليص الجمركي"، التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً ولها فرع في عدن، لجأت إلى وثائق مزيفة لاستيراد 12 جهاز اتصال باسم منظمة الفاو. الشحنة كانت محتجزة في جيبوتي قبل محاولة تمريرها. وشملت الوثائق المزورة، وفقاً للمصادر، تفويضاً زائفاً باسم إدارة مكافحة الإرهاب، وموافقات مختلقة من جهات أمنية، إضافة إلى مذكرات مزورة تحمل توقيعات وزير الاتصالات ووزارة الخارجية موجهة لمكتب الفاو في عدن. وفي تطور لافت، باشرت النيابة العامة تحقيقات واسعة في القضية، عقب توقيف المدير التنفيذي لشركة الندى في عدن، وهو ضابط مرتبط بالبحث الجنائي. التحقيقات امتدت إلى إغلاق فرع الشركة في عدن وفتح ملفات بشأن تواطؤ محتمل من جهات مدنية وأمنية. وزير الاتصالات، الدكتور واعد باذيب، وجه مذكرة رسمية للنائب العام بتاريخ 3 ديسمبر 2024، أكد فيها اكتشاف عمليات التزوير داخل وزارته، مشدداً على ضرورة التحقيق ومحاسبة المتورطين، مع التوجيه بمنع أي شحنات اتصالات من العبور دون موافقة الوزارة.

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