رئيس الوزراء يصدر قرار بإيقاف القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية وإحالته للتحقيق

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عدن - ياسمين التهامي - در رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، قرار بإيقاف عادل الحمادي القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية (وايكوم) واحالته للتحقيق. وجاء قرار رئيس الوزراء نتيجة مخالفة القائم بأعمال لتوجيهات مجلس الوزراء القاضية بإيقاف لأي إجراءات تصويت أو نقل شركة الاستثمارات النفطية لتشغيل القطاع النفطي رقم 5 في محافظة شبوة من شركة بترول مسيلة. وأفاد القرار الذي اطلع عليه محرر عدن تايم، إلى أن القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية، استمر في تجاوز توجيهات مجلس الوزراء ووزارة النفط، إضافة إلى عمليات عبث في القطاع حدثت تاريخ 17 يناير الجاري. وبناء على ذلك تم ايقاف القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية وإحالته للتحقيق، والغاء القرار السابق بشأن تكليفه للقيام بأعمال الشركة. ويأتي قرار رئيس الوزراء بعد خلافات داخل الحكومة بشأن القطاع النفطي رقم 5 في محافظة شبوة الذي تشغله شركة بترومسسلة، وتجري محاولات لنقل تشغيله إلى شركة استثمارية اخرى، وهو الذي أحدث حملات إعلامية مناهضة مان آخرها حملة إعلامية جنوبية اليوم السبت ترفض العبث بالقطاع النفطي بشكل عام وتمرير اتفاقية القطاع 5

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