الامارات | «سباق ديوان سمو حاكم دبي» للدرّاجين النخبة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يُقام اليوم بتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، «سباق ديوان سمو حاكم دبي» لفئة النُخبة الرجال، الذي يُقام ضمن فعاليات الدورة التاسعة لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوّع والجوائز المالية.

وينطلق السباق من أمام مبنى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، في حي الفهيدي التاريخي، ولمسافة 193 كيلومتراً، مروراً بمجموعة من أبرز معالم دبي، ومنها: المبنى القديم لجمارك دبي، ووزارة الدفاع، ومنطقة خور دبي وشارع السيف، وحديقة الخور، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبرواز دبي، وحديقة زعبيل، وشارع المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، وبرج راشد، وقصر زعبيل، على أن يكون الختام في منطقة محمية المرموم الطبيعية.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة كل الترتيبات، برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا، من أجل إقامة السباق وفق أعلى المعايير التنظيمية لضمان سلامة جميع المشاركين، مع السعي لإبراز الوجه التاريخي والحضاري المُلهِم لإمارة دبي.

وأكد الفلاسي أن «انطلاق السباق من محيط مبنى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، يأتي للأهمية الوطنية الكبيرة لهذا الصرح الذي كان طوال عقود مركزاً لبناء مستقبل دبي، وإسعاد أهلها، وتنمية اقتصادها، وازدهارها، حيث تحرص اللجنة العليا المنظمة دائماً على إبراز رموز ومعالم وطنية مهمة من خلال سباقاتها، ففي العام الماضي انطلقنا من منطقة الشندغة بالقرب من بيت الشيخ سعيد آل مكتوم، الذي شهد بدايات دبي الحديثة، مروراً بالعديد من المناطق المهمة، كما أقيمت سباقات انطلقت من حتّا، ومركز محمد بن راشد للفضاء ومواقع أخرى رئيسة».

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للسباق أول من أمس، اجتماعاً تعريفياً للسباق مع مديري فرق الدراجات الهوائية المشاركة، تم خلاله عرض تفاصيل السباق كاملة، وشرح التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها، علماً أن المشاركة في هذا السباق ستكون مخصصة للدراجين النخبة من داخل الدولة، إلى جانب متسابقين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الدورة التاسعة لبطولة السلم قد انطلقت في شهر ديسمبر الماضي، بإقامة سباق «سيف الشرف» احتفاءً بمناسبة تخرُّج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة أخيراً، ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً، وتم تخصيص السباق للدرّاجين الإماراتيين الهواة، فيما تضم الدورة التاسعة أيضاً السباق الصحراوي في التاسع من فبراير المقبل، وسباق السيدات في 16 منه.