شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 18 يناير 2025 فى كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 18 يناير 2025 إقامة 4 مباريات حتى الآن، فى بطولة العالم لليد التى تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل.

وجاءت نتائجها كالتالى:

الجزائر 25 - 26 تونس

اسبانيا 39 - 20 اليابان

كاب فيردى 24 - 36 سلوفينيا

فرنسا 35 - 27 أستراليا

ونجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على حقوق البث لجميع مباريات كأس العالم لكرة اليد 2025، ونقل حفل الافتتاح، وذلك على قناة أون تايم سبورتس 1، حيث يقام مونديال اليد بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس لأول مرة، في تاريخ مونديال كرة اليد، جميع مباريات بطولة كأس العالم بالكامل، وإقامة استوديوهات تحليلية للبطولة يضم كوكبة من نجوم وخبراء لعبة كرة اليد.