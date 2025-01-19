الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 19 -1- 2025 عيار 21 بـ 3750 جنيها

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سعر الذهب اليوم الأحد 19 -1- 2025 عيار 21 بـ 3750 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 19 يناير 2025 12:00 ص

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3750 جنيها.

 

وعن أسعار الذهب اليوم الأحد 19-1-2025 فبيانها كالتالي..


عيار 24 يسجل 4286 جنيها.
عيار 21 يسجل 3750 جنيها.
عيار 18 يسجل 3214 جنيها.
الجنيه الذهب 30000 جنيه.

 

من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع، وقد ساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

بالرغم من هذا لم يكن ارتفاع الذهب بشكل كبير وذلك بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مما حد من الطلب على الذهب، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مما قلل من المخاوف في الأسواق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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