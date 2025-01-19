شكرا لقرائتكم خبر عن النشويات المعتدلة مهمة لطفلك لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 06:00 ص

النشويات من أهم نوعيات الطعام المهمة لطفلك الصغير، هي مصدر مهم للطاقة، ومعززة للقدرة على بذل الجهد، وتحتوى بدورها على العناصر الغذائية الأساسية للأطفال وإكمال المثلث الغذائى المهم والمثالى لطفل سليم صحيًا وبدنيًا، وفقًا لتقرير نشر في موقع فاميلى هابيتس.

أوضح التقرير أن هناك مجموعة كبيرة من الفوائد التي تخلفها النشويات للأطفال، لتعزيز صحتهم العامة ومناعتهم وبنائهم ومنها:

فوائد النشويات للأطفال

النشويات مصدر مهم للقوة والمرونة والطاقة للأطفال، وتساعد على دعم نموهم وتطورهم.

الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات والمعادن، عناصر تحتوى عليها النشويات بأنواعها، والتي تساعد على تقوية وتعزيز قوة بناء جسم الأطفال.