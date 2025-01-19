شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض القولون العصبي.. خطوات العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 19 يناير 2025 03:00 ص
القولون العصبي من المشكلات التي يعاني منها الكثيرون ، يصاب المريض بالقولون العصبى بالكثير من الأعراض المزعجة عند التهابه، حيث تسبب الألم والانزعاج، وفقا لتقرير نشر في موقع جوني هوبكنز الطبي.
أعراض القولون العصبى وخطوات علاجه
هناك الكثير من الأعراض التي تنذر بالتهابات القولون العصبي، والتي من بينها الشعور بالألم في البطن والتقلصات والغازات، وصعوبات الهضم الحادة، فضلا عن نوبات الألم التي تصيب المريض، واضطرابات الهضم والإخراج.
خطوات علاج القولون العصبى
أوضح التقرير أن هناك الكثير من العلاجات والأدوية التي يمكن استخدامها في علاج القولون العصبي ونوباته والتي من بينها:
- الملينات: التي تساعد على تخليص المريض من الإمساك خاصة عند ظهور نوبة للقولون العصبي.
- المضادات الحيوية : التي تعمل على تخليص الجسم والمعدة من البكتيريا، تلك البكتيريا المسئولة عن إنتاج الغازات في البطن والتأثير على الهضم بشكل سيء.
- بعض الأشخاص يمكن علاجهم من خلال مرخيات العضلات أو بواسط العضلات وذلك لتقليل تقلصات المعدة وتخفيفها.
- الأدوية ضد الإسهال التي تساعد على إيقاف إسهال وسيولة البراز لدى الشخص تلك الأدوية تقلل من حركة الأمعاء، وتحسن من حالة القولون العصبي.
- بعض الحالات التي يكون القولون العصبي لديها نابعا من مشكلة نفسية يمكن استخدام مضادات الاكتئاب الخفيفة أو منخفضة الجرعة وفقا لرؤية الطبيب. العلاج النفسي والعصبي لمرضى القولون العصبيالعلاج بشكل نفسي وسلوكى، وتقوية الجهاز العصبي، هو السبيل الآخر لعلاج القولون العصبى وأعراضه، فهو سبيل بعض الأطباء لبعض المرضى، وذلك لأن بعض مرضى القولون العصبي يكون لديهم تاريخ مع الاكتئاب والحزن والمشكلات النفسية واضطرابات القلق، مما يؤثر على القولون ويظهر هذه الأعراض العصبية له.
- يلجأ الأطباء في تلك الحالة للعلاج السلوكي المعرفي والعلاج الدوائي النفسي، في بعض الأحيان للسيطرة على أعراض القولون العصبي وفقا للحالة.
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