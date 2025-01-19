شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي صحي يخلصك من 5 كيلو في الشهر والان مع تفاصيل الخبر

التخلص من الوزن الزائد، والحصول علي جسم رشيق، وصحي ووزن مثالي يعد أهم من الأهداف لدى الكثيرين، ووفقا لموقع indianexpress، سنتعرف على أبرز نظام غذائي صحي ومفيد يساعد في القضاء علي 5 كيلو خلال شهر.



أكد التقرير، أن فكرة فقدان الوزن تعد من الأمور الجيدة ولكن فقدان الوزن السريع يرتبط بمجموعة من المخاطر الصحية، ولذا قدم مدرب التغذية واللياقة البدنية إيكانش تانيجا خطة نظام غذائي شاملة تساعدك على فقدان 5 كجم في شهر واحد، مع تسليط الضوء أيضًا على بعض العلامات التحذيرية التي يجب وضعها في الاعتبار.

إليك دليل النظام الغذائي على النحو التالي:

-طقوس الصباح: 6.30 صباحًا

ماء بذور الشمر: انقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب من الماء طوال الليل. صفِّ المشروب واشربه على معدة فارغة. الفوائد ، يساعد على الهضم ويقلل من الانتفاخ.

-الإفطار: 8 صباحًا

بيضة مسلوقة + طبق من الفواكه.

-الشاي الأخضر: 1 كوب من الشاي الأخضر غير المحلى.

-وجبة خفيفة في منتصف الصباح: 10.30 صباحًا

مشروب ديتوكس ما الخيار والنعناع للتخلص من السموم: كوب واحد منقوع بشرائح الخيار وأوراق النعناع منعش وخالي من السعرات الحرارية.

-الغداء: 1 ظهرا

1 كوب من الكوسة المقطعة إلى شرائح مطبوخة في ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، متبلة بالثوم ورقائق الفلفل الحار.

سلطة خضراء: خس وخيار وبعض اللوز (95-6 قطع) مع صلصة الليمون - منخفضة الكربوهيدرات والبروتين ومرطبة.

-شاي بذور الشمر: قم بغلي بذور الشمر في الماء الساخن للحصول على مساعدة مهدئة للهضم.

-وجبة خفيفة بعد الظهر: 4 مساءً

ماء مضاف إليها جوز الهند.

-شاي الأعشاب: شاي النعناع غير المحلى أو شاي البابونج.

-العشاء: 7.30 مساء

شوربة الخضار: مرق صافٍ مصنوع من السبانخ المسلوقة والكرفس والفطر. يُتبل بالملح والفلفل الأسود - لا يحتوي على كربوهيدرات، وقليل البروتين، ومرطب.

-الشاي الأخضر: 1 كوب للاسترخاء.

-إزالة السموم في المساء: 9 مساءً

ماء الشمر والقرفة: اغلي بذور الشمر وعودًا صغيرًا من القرفة في الماء، ثم اتركه ليبرد، ثم صفِّه وارتشفه ببطء.

نقاط يجب القيام بها لنجاح النظام الغذائي، ومنها:

-ممارسة تمارين القلب لمدة ساعة.

-اتباع النظام الغذائي المذكور.

-تناول من 2 إلي 3 لتر من الماء يوميا.

-تناول كميات كافية من البروتين في التخفيف من فقدان العضلات أثناء فقدان الوزن.

