شكرا لقرائتكم خبر عن الورم الصامت.. علامات يصعب اكتشافها لهذا النوع من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

سرطان القناة الصفراوية هو شكل نادر وعدواني من السرطان يصيب كبار السن في الغالب، ووفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن سرطان القناة الصفراوية يصعب اكتشافه ــ ولهذا السبب يطلق عليه أيضاً "السرطان الصامت".

علامات وأعراض يصعب اكتشافها لسرطان القناة الصفراوية

يقول الأطباء إن هذه الحالة غالبًا ما تختفي حتى تتقدم، وعند هذه النقطة تصبح غير قابلة للعلاج - وبالتالي، قاتلة ومع ذلك، هناك بعض الأعراض، والتي تكون خفية جدًا في البداية ولا يوجد الكثير من الوعي حولها.

أعراض سرطان القناة الصفراوية

تتضمن بعض هذه العلامات والأعراض ما يلي:

التعب والإرهاق

التعب والإرهاق غير المعتادين، وهما مؤشران شائعان للعديد من الحالات والأمراض. لذا، على الرغم من الراحة، إذا شعرت بالتعب طوال الوقت، فاتصل بطبيبك واطلب إجراء فحص شامل.

ألم تحت الأضلاع

في حين أن الألم تحت الأضلاع قد يكون في بعض الأحيان بسبب مشاكل في الكبد أو حتى مشاكل في المعدة، إذا كان متكررًا، فيجب عليك إجراء فحص له.

ألم المعدة

هناك أسباب عديدة لألم المعدة، ومن بينها عسر الهضم أو مشاكل الأمعاء. ولكن يجب عليك إجراء فحص مفصل إذا لم يهدأ الألم.

فقدان الشهية

إن فقدان الشهية يشير إلى وجود خطأ ما ويجب التحقق منه بشكل صحيح.

الحمى أو القيء

الحمى تحدث في الغالب بسبب مسببات الأمراض، وإذا أصبحت متكررة، فهذا يعني أنك بحاجة لزيارة الطبيب.

ما هو سرطان القناة الصفراوية؟

يقول الخبراء إن سرطان القنوات الصفراوية هو نوع نادر من السرطان يبدأ في القنوات الصفراوية - وهي أنابيب رفيعة تحمل العصارة الصفراوية - وهي سائل يساعدك على هضم الدهون، من الكبد والمرارة إلى الأمعاء الدقيقة.

على الرغم من أنه ليس من المعروف ما الذي يسبب سرطان القنوات الصفراوية على وجه التحديد، إلا أن الحالات الصحية التي تؤدي إلى التهاب طويل الأمد في القنوات الصفراوية تلعب دورًا رئيسيًا. يؤدي الضرر المستمر الناجم عن الالتهاب إلى تغييرات في الحمض النووي للخلايا ، والذي يحتوي على تعليمات تخبر الخلايا بكيفية التصرف. يؤدي الحمض النووي التالف إلى مشاكل في كيفية نمو الخلايا وانقسامها، مما يؤدي إلى ظهور أورام تلحق الضرر بالأنسجة.

وفي أغلب الأحيان، يقول الخبراء إن هذه التغيرات ليست موروثة، بل إنها تحدث على الأرجح خلال حياة الشخص.

علاج جديد لسرطان القناة الصفراوية

يأمل الأطباء في المملكة المتحدة في تغيير حياة الأشخاص المصابين بسرطان القناة الصفراوية القاتل. أظهرت دراسة جديدة نتائج مبكرة واعدة، حيث يتم مطابقة الورم لدى المريض مع واحد أو أكثر من سبعة أدوية رئيسية لإبطاء المرض.

وقد لاحظ بعض المرضى الذين تناولوا العقاقير تحسناً في حالتهم الصحية بعد إصابتهم بالسرطان، في حين أصبح السرطان الذي كان غير قابل للعلاج في السابق مناسباً للخضوع للجراحة. ويقول الأطباء إن الدراسة سوف تؤدي إلى مجموعة من المعايير الجديدة لعلاج هذا المرض، الذي يقتل حالياً أغلب المرضى في غضون عام تقريباً.

ويدير فرع المملكة المتحدة من العمل الدولي مستشفيات جامعة لندن كوليدج (UCLH) وجامعة لندن كوليدج (UCL)، حيث تلقى حوالي 40 شخصًا العلاج حتى الآن.

وبشكل عام، تهدف الدراسة إلى تجنيد 800 شخص من جميع أنحاء العالم وفي الدراسة، يمكن للمرضى الذين تم تشخيصهم بثلاثة أنواع رئيسية من سرطان القناة الصفراوية - سرطان داخل الكبد، أو حول القناة الصفراوية، أو سرطان القناة الصفراوية البعيد - أو سرطان المرارة أن يكونوا مؤهلين للمشاركة في تجربة SAFIR-ABC10. وسيتم إجراء تحليل وراثي لأورامهم ثم سيتم تقديم واحد أو أكثر من سبعة علاجات مختلفة مضادة للسرطان تناسب الورم بشكل أفضل.

