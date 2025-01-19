شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تجميد المفاوضات مع ثنائي أجنبي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو الأهلي مُغالاة بعض الأندية الأوروبية فى طلباتها المالية للاستغناء عن لاعبيها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ورغم قناعة مسئولى القلعة الحمراء بأكثر من صفقة أجنبية، إلا أن مُغالاة الأندية الأوروبية فى طلباتها المالية جعلت الأهلي يُقرر تجميد المفاوضات مع بعض الصفقات، حيث رفض مسئولو الأهلى مُبالغة نادي أوسترافا التشيكي في مطالبه المالية للاستغناء عن لاعبه البرازيلي إيفرتون، وأصرت إدارة الأهلي على عرضها المالي الذى تم تقديمه مؤخراً وهو مليوني دولار للحصول على خدمات اللاعب.

وشهدت صفقة البرازيلي إيفرتون تعثرا ملحوظا، خلال الساعات الأخيرة، بسبب المطالب المالية المُبالغ فيها من النادي التشيكي لإتمام الصفقة، فرغم وجود بند في عقد اللاعب مع ناديه يمنحه الحق فى الرحيل مقابل مليون و800 ألف دولار، إلا أن إيفرتون يرفض استغلال هذا البند، وأخطر إدارة الأهلي برغبته فى الرحيل عن طريق ناديه التشيكي.

وعرض الأهلى على مسئولى أوسترافا ضم اللاعب مقابل الشرط الجزائي، بل إن إدارة الأهلي عرضت رفع المبلغ إلى مليوني دولار يتم دفعها على ثلاثة أقساط، لكن النادي التشيكي طلب الحصول على مليوني و500 ألف دولار "كاش" أو 3 ملايين "تقسيط" على دُفعتين، ويرى مسئولو الأهلي أن مطالب النادي التشيكي مُبالغ فيها، لذا تعثّرت المفاوضات في الساعات الأخيرة، لكن الباب لم يُغلق خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني وإدارة النادي بقدرات اللاعب.

كما قرر الأهلي الانسحاب من صفقة النيجيرى كيليتشى إيهيناتشو، مهاجم إشبيلية الإسبانى، بعدما درست إدارة النادي أرقام اللاعب جيداً في تجربته الحالية مع النادي الإسبانى ومع تجاربه الأخيرة، واكتشفت أن الأرقام لا تُناسب المبلغ الكبير الذى طلبه النادي الإسبانى لبيع اللاعب النيجيري، أما إشبيلية فطلب 6 ملايين دولار لبيع اللاعب، فى حين عرض الأهلى مليونى دولار فى البداية، قبل أن يتجه مسئولو القلعة الحمراء لرفع العرض إلى 3 ملايين دولار، بعدها توقفت المفاوضات الحمراء مع اللاعب بسبب أرقام اللاعب الضعيفة فى التجارب الأخيرة له.

ودرست إدارة النادى أرقام اللاعب جيداً فى تجربته الحالية مع النادى الإسبانى ومع تجاربه الأخيرة، واكتشفت أن الأرقام لا تُناسب المبلغ الكبير الذى طلبه النادى الإسبانى لبيع اللاعب النيجيري، وإشبيلية طلب 6 ملايين دولار لبيع اللاعب، فى حين عرض الأهلى مليونى دولار فى البداية قبل أن يتجه مسئولو القلعة الحمراء لرفع العرض إلى 3 ملايين دولار".

وتوقفت الإدارة الحمراء عند أرقام المهاجم النيجيرى وتم مقارنتها بأرقام لاعبين آخرين أسعارهم أقل بكثير واكتشفت أن إيهيناتشو تراجع فى التجارب الأخيرة له وخسر كثيراً من لياقته ومستواه لذا تتجه النية فى القلعة الحمراء بقوة للتراجع عن الصفقة والانسحاب منها، لاسيما أن هناك لاعبين أجانب أفضل منه وبأسعار أقل بكثير".