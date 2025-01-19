“كبدك” تغطي تكاليف زراعة الكبد بأكثر من مليوني ريال وتعيد الأمل لمرضى الفشل الكبدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” عن تغطية تكاليف زراعة الكبد لعدد من المرضى المحتاجين، بقيمة تجاوزت مليوني ريال خلال عام 2024.

وتأتي هذه المبادرة لتحسين حياة مرضى الفشل الكبدي في المملكة، حيث أُجريت العمليات بنجاح في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام تحت إشراف استشاري جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء، الدكتور محمد بن سعد القحطاني.

وأوضح الأستاذ صالح بن محمد الخويلد، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الموارد المالية، أن الجمعية ومن خلال خطواتها الإنسانية تسخّر كل مواردها المالية لخدمة مرضى الكبد، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم ورئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقال الخويلد: “ما تحقق اليوم هو نتيجة للدعم السخي من المجتمع، ونحرص على تحويل التبرعات إلى أمل جديد وحياة أفضل للمرضى المحتاجين”.

من جهته، أشار الأستاذ مطلق بن دغيّم الخمعلي، المدير العام للجمعية، إلى أن بيئة العمل الإيجابية داخل “كبدك” كانت أحد عوامل تحقيق هذا النجاح، مؤكدًا التزام الجمعية بأعلى معايير الكفاءة والشفافية في خدمة المستفيدين.

ووجّهت الجمعية دعوة لرجال الأعمال وأفراد المجتمع إلى مواصلة دعمها لتغطية المزيد من الحالات المحتاجة، مشددة على أن العمل الخيري مسؤولية مشتركة تسهم في تحقيق أثر مستدام على مستوى المجتمع.