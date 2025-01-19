شكرا لمتابعة خبر عن طالبة بجامعة الملك عبدالعزيز تبتكر تطبيقًا لتفادي زحام الشوارع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الطالبة مها العامري، من قسم تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، عن ابتكارها لتطبيق جديد أطلقت عليه اسم أوان، والذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين على تفادي الزحام المروري والوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد.

وأشارت العامري عبر برنامج “من السعودية”، إلى أن التطبيق يعتمد التطبيق على توفير تنبيهات مسبقة للمستخدمين بناءً على موقعهم الحالي والزحام المروري المتوقع، مما يساعدهم على التخطيط المسبق لرحلاتهم وتجنب التأخير.

وأوضحت مثالًا عمليًا للتطبيق حيث قالت:” إذا كان لديك محاضرة الساعة 1 ظهرًا، وعادة ما تستغرق الرحلة إلى الجامعة ساعة واحدة، فإن التطبيق سيقترح عليك المغادرة في وقت مبكر في حالة توقع وجود زحام مروري، كما يمكن للتطبيق أن ينبهك في حالة حدوث حادث أو أي طارئ على الطريق.

ويهدف تطبيق “أوان” إلى تحسين إدارة الوقت وتقليل التأخير من خلال استخدام البيانات الزمنية والمرورية لتقديم توصيات دقيقة وفعّالة للمستخدمين.