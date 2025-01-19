الأسبوع في 10 صور : "الراجحي" يسطر التاريخ.. وفرحة في غزة ودمار في لوس أنجلوس

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ياسر نجدي
منصة إكس
فاليري هاتشي/ فرانس برس
عمر أشتاوي/ شترستوك
محمد سالم/ رويترز
عزام/ فرانس برس
رينجو تشيو/ رويترز
مايك بليك/ رويترز
ديفيد رايدر/ رويترز
ماتياس شرادر/ أسوشيتد برس
مايكل بروبست/ أسوشيتد برس
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