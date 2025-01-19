شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى في مجال اللقاحات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تسعى إلى توطين الصناعات الدوائية لا سيما الأدوية واللقاحات البيطرية من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات البيطرية، مع فتح مجالات جديدة للتصدير، ودعم الأمن الصحي والغذائي في مصر، بما يعكس رؤية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية الهامة، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في هذا المجال.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فاكسيرا تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجال تصنيع وبيع اللقاحات الخاصة بالدواجن، مع إقامة شراكة استراتيجية لإنتاج وإعادة تعبئة وتوزيع اللقاحات والمستحضرات البيطرية بالسوق المصري كمرحلة أولى.



أضاف عبدالغفار أن التعاون المشترك مع الشركات الأخرى يشمل مراحل متعددة، أهمها البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك بهدف تصنيع لقاحات ومستحضرات بيطرية جديدة،كما ستتضمن المراحل تقديم برنامج تدريبي متطور حول تكنولوجيا التصنيع

أكد على أهمية تعزيز العمل المشترك لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق للتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المواد الخام اللازمة لتطوير هذه الصناعات، بما يحقق رؤية الدولة في توطين الصناعات الحيوية الهامة.



وأوضح أهمية التعاون فى مجال الصحة الواحدة ومكافحة الأمراض المشتركة وإنتاج اللقاحات والمستحضرات البيطرية.