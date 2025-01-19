معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة يحصد جائزة "مبدعون"

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جائزة "مبدعون"

الدمام - شريف احمد - حصد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى، جائزة "مبدعون" في مجال البحث والتطوير والابتكار؛ حيث حصل الباحث الدكتور عمر بشير أحمد على الجائزة تقديرًا لإسهاماته البحثية في مجالي الصحة والبيئة.وتُعد جائزة "مبدعون" جائزة سنوية تقيمها وزارة الحج والعمرة برعاية وزير الحج والعمرة.تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الجهود المتميزة للشركات العاملة في قطاع الحج والعمرة، التي تتميز في تصميم وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة للحجاج والمعتمرين.وتشتمل الجائزة على أربعة مجالات رئيسية وهي: منظومة العمل، والخدمات الإثرائية، والخدمات الأساسية، ومنظومة الخدمات الرقمية.