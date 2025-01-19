شكرا لمتابعة خبر عن لحظة وصول الأمير عبدالرحمن بن مساعد حفل جوائز Joy Awards ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود حفل جوائز الترفيه Joy Awards لعام 2025.

وانطلقت فعاليات الحفل مساء اليوم السبت وسط أجواء من البهجة والأناقة.

وشهدت النسخة الخامسة من هذا الحفل توافد نجوم عرب وأجانب إلى الرياض لتكريم الإبداعات الفنية وتسليط الضوء على إنجازاتهم المختلفة.

يذكر أن حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية والمخرجين والرياضة والمؤثرين.