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مؤسسة الجارحي تستعد لإرسال المساعدات لغزة ضمن القافلة التاسعة للتحالف الوطني

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  • مؤسسة الجارحي تستعد لإرسال المساعدات لغزة ضمن القافلة التاسعة للتحالف الوطني 1/2
  • مؤسسة الجارحي تستعد لإرسال المساعدات لغزة ضمن القافلة التاسعة للتحالف الوطني 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 18 يناير 2025 09:26 م

تستعد مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتجهيز المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وذلك ضمن القافلة التاسعة للتحالف الوطني.

وتحتوي مساعدات مؤسسة الجارحي على حزمة من المساعدات تشمل الحفة ومواد غذائية، في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسات التحالف الوطني لتخفيف معاناة الأشقاء في غزة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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