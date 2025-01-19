شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام خيري ينافس ضمن سباق رمضان 2025 بمسلسلي "جودر 2" و"قهوة المحطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس المخرج إسلام خيري ضمن سباق دراما رمضان المقبل 2025، بعملين، الأول الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، بطولة النجم ياسر جلال، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل، وقت عرضه خلال ماراثون رمضان الماضي 2024، والثاني مسلسل "قهوة المحطة"، تأليف عبد الرحيم كمال.

مسلسل جودر من حكايات ألف ليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وتتناول أحداثه قصة "جودر المصري" الذي قُدرت له أحداث كثيرة قبل حتى أن يولد.

أما مسلسل قهوة المحطة يقوم ببطولته: أحمد غزي، هالة صدقي، رياض الخولي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، انتصار، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، فاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول صراع الطبقات من خلال عدد من القصص الإنسانية.

وكانت آخر أعمال إسلام خيري الجزء الأول من مسلسل "جودر"، الذي قدمه في رمضان الماضي 2024، وقبلها قدم مسلسل "جت سليمة"، بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والذي نافس في سباق رمضان 2023، وشارك في بطولته أيضا بجوارها كل من: محمد سلام، وهالة فاخر، وسلوى خطاب، وسامي مغاوري، وخالد الصاوي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف.