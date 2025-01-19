شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتأهل لنهائي بطولة كليفلاند للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري طارق مؤمن إلى الدور النهائي ببطولة كليفلاند للاسكواش، أولى بطولات الملعب الزجاجي فى عام 2025، حيث تعد بطولة كليفلاند هي أول تحدٍ لأبطال اللعبة فى العام الجديد، والتي تقام فى الفترة بين 14 إلى 19 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت نتائج المصريين في نصف النهائي كالتالي:

فوز طارق مؤمن على الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-3, 11-8, 11-7.

هزيمة أمينة عرفي أمام اليابانية ساتومي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 6-11, 13-15, 11-6, 12-10.

هزيمة روان العربي أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 9-11, 4-11, 11-9, 11-6.

هزيمة كريم عبد الجواد أمام الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-8, 11-8, 11-6.

وتصنف بطولة كليفلاند بأنها إحدى البطولات الفضية في تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشارك في البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.