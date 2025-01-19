"تيك توك" يتوقف عن العمل في الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - دخل حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة حيز التنفيذ مساء السبت، حيث قامت متاجر التطبيقات الرئيسية بسحب منصة الفيديو الاجتماعية الشهيرة من عروضها في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 03:50 الأحد بتوقيت جرينتش، لم يكن من الممكن العثور على التطبيق في متاجر تطبيقات أبل وجوجل، اللتين يحظر عليهما عرض المنصة بموجب قانون اتحادي يطالب شركة بايت دانس الأم الصينية لتيك توك ببيع المنصة أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.

وعندما قام المستخدمون بفتح تطبيق تيك توك مساء السبت، واجهوا رسالة من الشركة تمنعهم من تصفح مقاطع الفيديو.