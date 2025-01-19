انت الان تتابع استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - استُشهد ثمانية فلسطينيين وأُصيب عددٌ آخر بجروحٍ مختلفة، في قصفٍ إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ، صباح اليوم، بعد 470 يوماً من العدوان الإسرائيلي.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية، إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة عددٍ آخر بجروحٍ مختلفة؛ بعضها خطيرة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك في قصف وإطلاق نار شرق بيت حانون وغزة، ورفح، ومخيم البريج، ترافق ذلك مع قصفٍ مدفعي غرب مخيم النصيرات- وسط القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.