شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.

حسب بيان الأرصاد، تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية. طقس المملكة في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: متوسط إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج.