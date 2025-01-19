شكرا لمتابعة خبر عن الفهد: الاحتطاب ممنوع في المحميات وإشعال النيران مسموح بشروط .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبد الله الفهد، رئيس جمعية أصدقاء البيئة، أن عمليات الاحتطاب ممنوعة بشكل كامل في جميع المحميات الطبيعية، بما في ذلك المحميات الملكية.

وأضاف الفهد خلال حديثه عبر قناة “الإخبارية”، أن إشعال النيران أيضًا ممنوع في المحميات الملكية، لكنه قد يكون مسموحًا به في المحميات الأخرى تحت شروط محددة.

وأشار إلى أن إشعال النيران في المحميات الأخرى يجب أن يتم على سطح مرتفع، بحيث لا تلامس النيران الأرض، وذلك لتجنب إلحاق أي ضرر بالتربة أو النباتات.

وأكد أن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على توعية الجمهور بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، وتوفير بدائل مستدامة للأنشطة التي قد تؤثر سلبًا على البيئة.

كما شدد على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل القيام بأي نشاط قد يؤثر على المحميات الطبيعية.