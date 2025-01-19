شكرا لمتابعة خبر عن تكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن في ‏JoyAwards .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد حفل مهرجان جوائز صنّاع الترفيه “JOY AWARDS ” في نسخته الخامسة بالرياض تكريم صاحب السمو الملكي الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن -رحمه الله- بجائزة “صناع الترفيه الماسية”.

وتسلم الجائزة نيابة عن الأمير بدر بن عبدالمحسن نجله الأمير خالد بن بدر عبدالمحسن الذي وجه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

كما وجه الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، سائلا الله عز وجل أن يرحم والده ويغفر له.

كما شهد الحفل تكريم الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، مشيدا بجهود تركي آل الشيخ في قطاع الترفيه وموسم الرياض.

وأكد أن نجاحات آل الشيخ قد تستفز البعض، مستنكرا الاستهداف الذي يوجهه البعض لرئيس الهيئة العامة للترفيه بشخصه ولموسم الرياض بوجه عام.

وكان الحفل قد شهد الكشف عن أسماء الفائزين بجوائزه، حيث فاز المسلسل الأردني مدرسة الروابي جائزة أفضل مسلسل في الشرق الأوسط، فيما فاز مسلسل شباب البومب بجائزة المسلسل الخليجي المفضل، فيما فاز بجائزة المسلسل المصري المفضل مسلسل نعمة الأفوكاتو.

وتوج المخرج “طارق العريان”بجائزة مخرج الأفلام المفضل لفئة الإخراج، فيما فازت المخرجة “رشا شربتجي” تفوز بجائزة مخرج المسلسلات المفضل ضمن فئة الإخراج.

يذكر أن حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار فيه الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.