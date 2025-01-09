محمد بن سلمان "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا" في 2024

وحصل ولي العهد السعودي على 16998 صوتا من أصل 31166، أي بواقع 54.54% من نسبة عدد المشاركين في الاستطلاع الذي بدأته "RT العربية" في 23 ديسمبر الماضي واستمر حتى نهاية يوم 8 يناير 2025.
وفاز بالمركز الثاني رئيس حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار الذي حصل على 3416 ما نسبته 10.96% من إجمالي الأصوات.
وحصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على المركز الثالث بـ1785 صوتا ما نسبته 5.73% من أصوات المشاركين.
وبهذه النتيجة يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد احتفظ بالصدارة للعام الرابع على التوالي.
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