محمد بن سلمان "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا" في 2024

فاز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2024" حسب استطلاع للرأي أجرته "RT" الناطقة بالعربية.

وحصل ولي العهد السعودي على 16998 صوتا من أصل 31166، أي بواقع 54.54% من نسبة عدد المشاركين في الاستطلاع الذي بدأته "RT العربية" في 23 ديسمبر الماضي واستمر حتى نهاية يوم 8 يناير 2025.

وفاز بالمركز الثاني رئيس حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار الذي حصل على 3416 ما نسبته 10.96% من إجمالي الأصوات.

وحصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على المركز الثالث بـ1785 صوتا ما نسبته 5.73% من أصوات المشاركين.

وبهذه النتيجة يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد احتفظ بالصدارة للعام الرابع على التوالي.