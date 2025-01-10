الامارات | انطلاق كرنفال «شرطة دبي» في «سيتي ووك» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، انطلاق «كرنفال شرطة دبي»، اليوم، في سيتي ووك، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسيتي ووك، بهدف تعزيز الوعي الأمني بين أفراد المجتمع، خصوصاً الأسر، عبر فعاليات ومبادرات ترفيهية ومجتمعية.

وقال مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري، إن تنظيم الكرنفال يأتي بالتزامن مع استعدادات حفل التخريج في أكاديمية شرطة دبي يوم 29 من الشهر الجاري، ودعماً لتوجهات شرطة دبي في تعزيز التواصل بينها وبين أفراد المجتمع، عبر فعاليات ومبادرات ترفيهية ومجتمعية تعزز الوعي بالخدمات، وترسخ الشعور بالأمن والأمان.

وأضاف العميد المنصوري: «نسعى من خلال الكرنفال إلى تعزيز جسور التواصل بين شرطة دبي والجمهور، وتعد الفعاليات المجتمعية أحد الأساليب الحديثة لترسيخ التعاون والشعور بالولاء والانتماء، خصوصاً أن هذه الفعاليات تُتيح للجمهور التفاعل المباشر مع عناصر الشرطة بعيداً عن الأطر الرسمية، وتعرفهم عن قرب بجهود شرطة دبي ومهامها، وفي الوقت ذاته يتمكن رجال الشرطة من الاطلاع على احتياجات الجمهور بشكل أكبر وأعمق، والاستماع إلى ملاحظاته واستفساراته».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ميريكس للاستثمار، شهرام شمسي: «يعكس كرنفال شرطة دبي الروابط المتينة بين أفراد المجتمع والجهات التي تعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم، وتُعد استضافة هذا الحدث للسنة الثانية تأكيداً على التزامنا المشترك بتوفير فرص للعائلات والأفراد، للتواصل والاستكشاف والمشاركة، في بيئة تفاعلية ترحب بالجميع، ونحن في سيتي ووك نفخر بكوننا الوجهة التي تُجسد هذه التجارب المشتركة، ما يسهم في تعزيز روح الترابط والانتماء داخل مجتمعنا».

وأوضح مدير إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، الرائد عبدالله حمد الشامسي، أن الكرنفال السنوي يشهد كل عام إقبالاً لافتاً من الجمهور، للحضور والمشاركة والتعرف إلى خدمات شرطة دبي الأمنية والمجتمعية، خصوصاً أن الكرنفال يتوجه بفقراته وفعالياته لكل أفراد الأسرة، وأضاف: «يتضمن الكرنفال منصات للتوعية بخدمات شرطة دبي الموجهة للجمهور، منها التوعية برقم مركز الاتصال 901 المخصص للاستفسارات العامة، وبخدمة عين الشرطة، ونظام أمن المساكن، إلى جانب محاضرات للتوعية بأضرار المخدرات، والالتزام بإجراءات السلامة المرورية، وفعاليات مجلس الروح الإيجابية، وفعاليات وألعاب ممتعة للأطفال بمشاركة مجلة (خالد)، والشرطي (منصور)».

وأضاف أن الكرنفال سيقدم عروضاً للجماهير على مدار ثلاثة أيام، منها عروض الفرقة الموسيقية، وعروض الكلاب البوليسية، وعروض للخيالة، والدوريات الأمنية السياحية، وسيتضمن اليوم الأخير مسيرة عسكرية لمرشحي ومرشحات أكاديمية شرطة دبي، إيذاناً بحفل التخريج المزمع عقده يوم 29 يناير الجاري.