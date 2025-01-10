وزير الخارجية الإيطالي: نناقش مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا مع الأطراف الأوربية والأميركية ومتفائل بهذا الصدد

اشار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الى أننا "نناقش مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا مع الأطراف الأوربية والأميركية ومتفائل في هذا الصدد".

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