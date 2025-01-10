نقلت وكالة "تسنيم" عن قائد الدفاع الجوي للحرس الثوري ، أن "أنظمة الدفاع تعرضت لضرر محدود بالعدوان الصهيوني واستبدلت بسرعة"، لافتاً الى أن "العدو سيواجه قوة هجومية ودفاعية في الحرب الجديدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "تسنيم" عن قائد الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني: العدو سيواجه قوة هجومية ودفاعية في الحرب الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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