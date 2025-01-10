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في 3 دول.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية وصحية

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الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.821 سلة غذائية في منطقتي بهاولنقر ورحيم يارخان بإقليم البنجاب، ومنطقة هنقو بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية.
واستفاد منها 18.638 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.
مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية وصحية - واس

مواد إغاثية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 164 كيس طحين و164 سلة غذائية و164 حقيبة عناية شخصية و 164 حقيبة إيوائية في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية.
واستفاد منها 164 أسرة بواقع 753 فردا، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.
مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية وصحية - واس

الرعاية الصحية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في منطقة عكار - ببنين اللبنانية.
وجرى خلال شهر ديسمبر 2024م استقبال 2.689 مريضًا في مركز عكار-ببنين للرعاية الصحية قدمت لهم 6.194 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 32% والإناث 68%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 51% والمقيمين 49% من إجمالي المستفيدين.
مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية وصحية - واس

السلال الغذائية والحقائب الصحية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 892 سلة غذائية و892 حقيبة صحية في مدينة عفرين بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 5.352 فردا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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