شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: توقعات بعودة الأمطار على وسط الغربية بدءًا من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والأرصاد، زياد الجهني، عن توقعات بعودة فرص الأمطار إلى مناطق وسط الغربية اعتبارًا من يوم غد الجمعة .

وقال الجهني عبر حسابه بمنصة «إكس» : “أبشروا بالخير، من يوم الغد تعود فرص الأمطار بخاصة على وسط الغربية، حسب تحديث النموذج الأوروبي وتستمر الفرص حتى يوم الأحد”، موضحًا بأن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأشار الجهني إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في مكة المكرمة لتتجاوز 75%، مع تأثير رياح جنوبية دافئة ورطبة، استعداداً لأمطار يوم غد الجمعة .