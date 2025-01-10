وزير التجارة يصدر قرارًا بتعيين 4 أعضاء بمجلس غرفة الباحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين 4 أعضاء جدد في مجلس إدارة الغرفة التجارية في الباحة وهم: أنس بن خضران حسين الزهراني، وسمر بنت عيضة سعيد الغامدي، ونجوى بنت راجح سعيد الزهراني، ومحمد بن علي مسعود الغامدي.

جاء ذلك ضمن القرار الوزاري الذي صدر أمس، القاضي بتشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة للدورة القادمة (1446 – 1450هـ )، وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة، بـ 8 أعضاء، حيث أعلنت الوزارة سابقاً أسماء الأعضاء الفائزين في الانتخابات التي جرت مؤخرًا، وعددهم أربعة أعضاء.

ويتضمن مجلس إدارة غرفة التجارية الصناعية بالباحة، إضافة إلى المعينين من قبل وزير التجارة كلًا من: سعيد بن صالح سعيد الغامدي، وماشي بن محمد خربطي العمري، وعمير بن جعفر محمد الغامدي، ومحمد بن عبد الله سعيد الغامدي.

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