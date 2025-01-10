شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق إيجابى فى سوق الصاغة.. سعر الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب أن سعر جرام الذهب اليوم في مصر استقر بختام تعاملات اليوم بعد أن سجل أداء إيجابي اليوم على مدار جلسات الصباح .



و بدون إضافة مصنعية لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري ننشر سعر الذهب وسط تداولات هادئة على مدار اليوم الخميس 9 يناير 2025.



سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4305 جنيها.

عيار 21 يسجل 3767 جنيها.

عيار 18 يسجل 3229 جنيهاً

عيار 14 يسجل 2511 جنيهاً

الجنيه الذهب 30144 جنيها

ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره الجمعة القادمة.

ويقدم هذا التقرير المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.