شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يستضيف إنبى فى قمة الأندية البترولية بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الرابعة مساءً، يحل فريق إنبى زعيم الأندية البترولية، ضيفاً على نظيره بتروجت، فى تحد من نوع خاص ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى NILE، خلال اللقاء الذى يقام على ستاد الكلية الحربية.

و يبحث كل فريق فى مواجهة اليوم، عن حصد الثلاث نقاط والتقدم فى جدول مسابقة الدورى، وكان فريق إنبى تعادل مع الأهلى فى الجولة الماضية سلبياً، بينما تعادل بتروجت مع زد إف سى بهف لمثله.

يحتل فريق إنبى المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدورى، برصيد 6 نقاط، حصدها زعيم الأندية البترولية بعد خوض 7 مباريات، حيث فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو إنبى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

بينما يحتل بتروجت المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز بتروجت فى مباراتين وخسر مثلهما، وتعادل فى 3 مواجهات آخرى، وسجل لاعبو بتروجت 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.