شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 9 – 1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 – 1- 2025 فى مقدمتها، الأهلي يعلن إجراء جراحة ناجحة لـ يحيى عطية الله لتثبيت كسر مضاعف في الوجه.

الأهلي يعلن إجراء جراحة ناجحة لـ يحيى عطية الله لتثبيت كسر مضاعف في الوجه

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي إن يحيى عطية الله لاعب الفريق، أجرى جراحة ناجحة اليوم، لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، وسيتم متابعة حالة اللاعب لحين خروجه من المشفى الأسبوع المقبل، على أن يتم تحديد فترة غيابه لاحقًا.

الزمالك يهزم أبو قير للأسمدة 2-0 ويتأهل لمواجهة مودرن بدور الـ16 لكأس مصر

نجح فريق الزمالك في الفوز علي أبو قير للأسمدة بنتيجة 2 -0 فى المباراة التى جمعت الفريقين بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر بإستاد القاهرة، ليتأهل الفريق الي دور الـ 16 من البطولة ليواجه فريق مودرن سبورت .

الأهلي يصل كوت ديفوار لمواجهة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة فريق الأهلي إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ‏استعدادًا لخوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل بدورى أبطال أفريقيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025، حيث من المقرر أن تنطلق المنافسات يوم الخميس 16 يناير 2025.

رفع العوائد المالية لبطولة أمم أفريقيا للمحليين تحفز مصر على المشاركة فيها

تزايدت رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم، في المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقرر انطلاقها الشهر المقبل، بعد إعلان كاف زيادة الجوائز المالية للبطولة ما جعل اتحاد الكرة ينظر بجدية إلى المشاركة في النسخة المقبلة، خاصة أن مصر لديها قاعدة كبيرة من اللاعبين المحليين الذين يستحقون الظهور على الساحة.

بيراميدز يخوض أول تدريباته فى أنجولا استعدادًا لمواجهة ساجرادا بأبطال أفريقيا.. صور

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد 11 نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

الإسماعيلى ينجح في قيد 3 أجانب وبعض الناشئين قبل غلق القيد مجددا

نجح مسئولو الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، في قيد 3 أجانب بجانب بعض الناشئين في قائمة الفريق، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية.