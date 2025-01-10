السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان، عسير، الرياض، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية ، الجوف، تبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعاتها ( جبل اللوز – عللقان – الظهر) والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية، القصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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