شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى: جوزيف عون شخصية رئيسية للسلام بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايانى بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في لبنان، مشيرا إلى أنه شخصية رئيسية للسلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الإيطالي– في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية الإيطالية على منصة إكس الخميس – إن الرئيس اللبناني المنتخب صديق لإيطاليا وسيكون مرشدا موثوقا لبلد مهم ومصيري مثل لبنان.

وكان مجلس النواب اللبناني انتخاب في جلسته الثانية جوزيف عون رئيسا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية المطلقة ليصبح الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية.