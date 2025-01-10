شكرا لقرائتكم خبر عن جزاؤها خصومة الله.. إمام الحرم يحذر من الغيبة والوقوع في الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

الإقلاع عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الله الجهني، إن الله خلق الانس بحكمته ليعبدوه، ولم يخلقهم سدى وهملا، بل خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملًا.ودعا إلى تقوى الله بامتثال الأوامر واجتناب المناهي والاستبصار بما في القرآن العظيم من البصائر، فإنه للنجاة من أعظم الذخائر.وأكد أن من اشتغل بنفسه تفرغ عمن سواه، ومن نظر إلى تقصيره عمي عن غيره وما كسبت يداه.وحذر من الوقيعة في الغيبة والخوض في الأعراض، فإن الله عند لسان كل قائل، ومن انتهك عرض أخاه وآذاه قولا أو فعلا كان خصمه الله.ودعا إلى الإقلاع عن المخالفات ما دام حبل الحياة موصول، فالعمر قصير، مسشتهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "ويل لأقماع القول"، وهم من يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به.