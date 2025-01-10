شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 0.54%.. البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

تداولات الأسهم

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.54%، ما يعادل 609 نقاط، ليصل عند مستوى 113247 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 215.950.621 سهماً، تمثّل أسهم 448 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 175 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 218 شركة، واستقرت قيمة أسهم 55 شركة.