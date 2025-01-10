شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. إنذار أحمر على منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا "إنذار أحمر" من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات ( العاصمة المقدسة، وأضم، والليث، وميسان، والجموم).وتهطل الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 من مساء هذا اليوم.