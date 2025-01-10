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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. إنذار أحمر على منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا "إنذار أحمر" من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات ( العاصمة المقدسة، وأضم، والليث، وميسان، والجموم).
وتهطل الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 من مساء هذا اليوم.
وتهطل الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 من مساء هذا اليوم.