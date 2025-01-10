شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس الجمعة.. هطول أمطار على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.

حسب بيان الأرصاد، يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة. طقس المملكة كما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الرياض، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف.

وتمتد الأمطار إلى أجزاء من منطقة تبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعاتها (جبل اللوز – علقان – الظهر).

والفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية، القصيم. البحر الأحمر تكون الرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة

فيما تكون حالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة. الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة.

ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وحالة البحر: خفيف الى متوسط الموج.